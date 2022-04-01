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Чемпионат Италии. Серия А

Юрич о Белотти: «В выездных играх его нет на поле»

01 Апреля 2022 • 15:15 Комментировать

Главный тренер «Торино» иван Юрич раскритиковал игру нападающего Андреа Белотти во время выездных матчей.

«Дома он играет в определенную игру, но на выезде его не существует», — сказал Юрич на пресс-конференции перед субботним выездным матчем с «Салернитаной».

Также он отметил, что будущее футболиста во многом зависит от того, как он проведет оставшиеся игры чемпионата.

«Я ожидаю другой активности в выездных играх. Вылет сборной Италии с чемпионата мира стал для него сильным ударом. Он может показывать отличные выступления, но также и очень негативные. Я хочу увидеть выступления на высоком уровне в последних девяти играх, и мы посмотрим, что произойдет с продлением контракта», - подчеркнул наставник «Торино».

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Торино Андреа Белотти Иван Юрич
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