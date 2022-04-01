Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» может продать Одриосолу летом

01 Апреля 2022 • 14:30 Комментировать

«Реал» может продать защитника Альваро Одриосолу летом после подписания контракта с Винисиусом Тобиасом, сообщает Defensa Central.

Королевский клуб планирует потребовать за футболиста 18-20 миллионов евро.

В настоящее время Одриосола находится в аренде в «Фиорентине». 26-летний игрок подписал контракт с «Реалом» в 2018 году, перейдя из «Реал Сосьедад». Прибыв с огромными надеждами, испанец так и не смог закрепиться в стартовом составе мадридского клуба.

Сообщается, что решение еще не принято, и утверждается, что Карло Анчелотти оценит Одриосолу и Тобиаса в предсезонке перед новой кампанией.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фиорентина Альваро Одриосола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.04  16:00 Специя ... Венеция 2.16 3.50 3.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
14:30 · Италия. Серия А
«Реал» может продать Одриосолу летом
14:03 · Италия. Серия А
Сарри грозится уйти, если руководство «Лацио» не гарантирует ему трансферы
14:01 · Италия. Серия А
«Рома» хочет обменять Верету на Максима Лопеса
13:41 · Италия. Серия А
Шкриньяр отклонил предложение «ПСЖ»
13:32 · Италия. Серия А
Матерацци: «С Влаховичем «Ювентус» разобрался с атакой на семь лет вперед»
13:30 · Италия. Серия А
«Интер» и «Арсенал» заинтересованы в молодом таланте «Сассуоло»
13:22 · Италия. Серия А
Кака: «Надеюсь, «Милан» выиграет Скудетто»
13:21 · Англия. Премьер-лига
«Фиорентина» ведет переговоры с «Арсеналом» о переходе Торрейры
13:17 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Ливерпуля» Хатчинсон считает, что Дибале нужно перейти в «Тоттенхэм»
13:14 · Англия. Премьер-лига
Мауро: «Не понял решение Конте возглавить «Тоттенхэм»
13:05 · Англия. Премьер-лига
Лукаку просит «Интер» вернуть его обратно и готов на снижение зарплаты
12:36 · Италия. Серия А
Итальянский журналист раскритиковал «Наполи» за желание подписать Кварацхелию
12:15 · Италия. Серия А
Дибала хочет перейти в клуб Серии А, чтобы отомстить «Ювентусу» 1
10:47 · Италия. Серия А
ФИФА: «Подарить путёвку Италии на чемпионат мира – утопия»
10:39 · Италия. Серия А
Томори: «Я действительно счастлив в «Милане»
Все новости
Рекомендуем