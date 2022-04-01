«Реал» может продать Одриосолу летом

«Реал» может продать защитника Альваро Одриосолу летом после подписания контракта с Винисиусом Тобиасом, сообщает Defensa Central.

Королевский клуб планирует потребовать за футболиста 18-20 миллионов евро.

В настоящее время Одриосола находится в аренде в «Фиорентине». 26-летний игрок подписал контракт с «Реалом» в 2018 году, перейдя из «Реал Сосьедад». Прибыв с огромными надеждами, испанец так и не смог закрепиться в стартовом составе мадридского клуба.

Сообщается, что решение еще не принято, и утверждается, что Карло Анчелотти оценит Одриосолу и Тобиаса в предсезонке перед новой кампанией.