Шкриньяр отклонил предложение «ПСЖ»

ПСЖ потерпел неудачу в попытке подписать защитника миланского "Интера" Милана Шкриньяра. сообщает BUT.

Контракт 27-летнего защитника с «Интером» рассчитан до 2023 года и спортивный директор «ПСЖ» Леонардо давно следил за футболистом миланского клуба.

Парижский клуб в данный момент идет ищет защитника, чтобы заменить Преснеля Кимпембе, Тило Керера и Серхио Рамоса, которые, скорее всего, покинут клуб этим летом.

«ПСЖ» был готов предложить словацкому защитнику 7 миллионов евро в год, но Шкриньяр отклонил их предложение, которое превышает текущее предложение «Милана» в размере 6 миллионов евро, заявив, что он счастлив в «Интере».