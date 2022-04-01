Бывший игрок «Ливерпуля» Хатчинсон считает, что Дибале нужно перейти в «Тоттенхэм»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Дональд Хатчинсон выразил мнение, что нападающему «Ювентуса» Паоле Дибале в качестве будущего места работы идеально подошёл бы «Тоттенхэм».

«Дибала должен играть на позиции «десятки». Поэтому думаю, что ему лучше всего подошёл бы «Тоттенхэм», где он может стать новым Кристианом Эриксеном на долгие годы», — приводит слова Хатчинсона TEAMtalk.

Экс-футболист заявил, что идеальным вариантом для аргентинца было бы продолжение карьеры в Серии А. Однако, если стоит вопрос о переезде в Англию, то Дибалу трудно представить в «Манчестер Сити», «Ливерпуле», «МЮ» или других клубов.

В текущем сезоне 29-летний аргентинец провёл 29 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Контракт нападающего с туринским клубом истекает летом нынешнего года.