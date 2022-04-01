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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист раскритиковал «Наполи» за желание подписать Кварацхелию

01 Апреля 2022 • 12:36 Комментировать

Журналист известного издания Gazzetta dello Sport Никола Бинда заявил о том, что не понимает стратегию боссов «Наполи», которые хотят подписать грузинского экс-игрока «Рубина» Хвичу Кварацхелию.

Бинда заявил, что у неаполитанского клуба есть очень талантливый молодой полузащитник Алессио Зербин, который в данный момент на правах аренды выступает за «Фрозиноне». Журналист считает, что Зербин может через пару лет дорасти до сборной Италии, но вместо этого боссы «Наполи» хотят подписать Кварацхелию. Никола добавил, что, возможно, Хвича действительно феноменальный игрок, но понять трансферную стратегию «Наполи» всё равно очень сложно.

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Наполи Хвича Кварацхелия
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