Дибала хочет перейти в клуб Серии А, чтобы отомстить «Ювентусу»

Нападающий Паоло Дибала хочет перейти в один из итальянских клубов, чтобы отомстить «Ювентусу», сообщает Tuttosport.

Раннее сообщалось, что интерес к аргентинскому футболисту проявляет «Интер». Контракт Дибалы с «Ювентусом» заканчивается летом и клуб решил не продлевать соглашение.

Туринская команда хочет построить игру в новом сезоне вокруг Душана Влаховича и освободить фонд заработной платы – поэтому Дибала не входит в планы клуба.

Кроме «Интера» на футболиста претендуют команды Премьер-лиги, такие как «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Манчестер Сити», а также «Пари Сен-Жермен», «Рома» и «Наполи».