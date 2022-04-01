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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала хочет перейти в клуб Серии А, чтобы отомстить «Ювентусу»

01 Апреля 2022 • 12:15 Комментировать (1)

Нападающий Паоло Дибала хочет перейти в один из итальянских клубов, чтобы отомстить «Ювентусу», сообщает Tuttosport.

Раннее сообщалось, что интерес к аргентинскому футболисту проявляет «Интер». Контракт Дибалы с «Ювентусом» заканчивается летом и клуб решил не продлевать соглашение.

Туринская команда хочет построить игру в новом сезоне вокруг Душана Влаховича и освободить фонд заработной платы – поэтому Дибала не входит в планы клуба.

Кроме «Интера» на футболиста претендуют команды Премьер-лиги, такие как «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Манчестер Сити», а также «Пари Сен-Жермен», «Рома» и «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Пауло Дибала
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