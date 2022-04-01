ФИФА: «Подарить путёвку Италии на чемпионат мира – утопия»

Исполнительный член ФИФА Эвелина Кристиллин назвала информацию о том, что сборная Италии может получить место в финальном турнире чемпионата мира – утопией.

«Давайте просто выбросим из головы эту мысль о том, что Италия может поехать на чемпионат мира, это невозможно, а мысль о том, что их могут пригласить — утопия», - заявила Кристиллин Radio Uno.

Ранее была информация, что итальянцев могут «протолкнуть» на чемпионат мира вместо сборной Ирана.

«Мы никогда не обсуждали исключение Ирана из чемпионата мира. Даже если бы так и было, это была бы другая азиатская сторона, которая заняла бы их место», - сказала исполнительный член ФИФА.