Томори: «Я действительно счастлив в «Милане»

Защитник «Милана» Фикайо Томори рассказал журналистам о том, как чувствует себя в итальянском клубе.

«Когда я приехал, я был рад играть за «Милан». Все заставляют меня чувствовать себя как дома, как будто я все еще в Англии. Прошел год и два месяца, но кажется, что я здесь намного дольше. Я действительно очень счастлив в «Милане», - сказал Томори.

Также он прокомментировал расистские высказывания, которые прозвучали в его адрес от болельщиков «Кальяри».

«Вся команда со всем персоналом была за нас, даже в социальных сетях клуб сделал заявление. Вот такая семья. Когда у тебя такая семья, легче поднять голову», - сказал защитник «Милана».