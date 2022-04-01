«Милан», «Ювентус» и «Севилья» заинтересованы в Кристанте

«Милан», «Ювентус» и «Севилья» заинтересованы в полузащитнике «Ромы» Брайане Кристанте.

Футболист находится в списке игроков, которые покинут «Рому» в ближайшее время, несмотря на то, что является игроком стартового состава, сообщает Tuttomercatoweb. Сразу несколько итальянских СМИ заявили, что игроком интересуются «Милан», «Ювентус» и «Севилья».

В этом сезоне футболист провел в Серии А 27 матчей и забил 2 гола. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 20 миллионов евро.