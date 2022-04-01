Карсдорп: «Поборемся за четвертое место в Серии А и Лигу конференций»

Защитник «Ромы» Рик Кардорсп заявил журналистам, что команда намерена побороться за попадание в Лигу чемпионов и победу в Лиге конференций.

«Поборемся за четвертое место в Серии А и Лигу конференций», - сказал Кардорсп.

Также он отметил игру нападающего клуба Тэмми Абрахама.

«Он особенный нападающий. Я уже сделал для него четыре голевые передачи, но их будет еще больше, потому что мы идеально подходим друг другу», - сказал игрок «Ромы».

Римский клуб делит пятое-шестое место в Серии А, отставая от «Ювентуса» на 8 очков. В четвертьфинале Лиги конференций команда встретится с «Будё-Глимт».