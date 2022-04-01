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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» продлила контракт с лидером полузащиты

01 Апреля 2022 • 09:29 Комментировать

«Фиорентина» продлила контракт с полузащитником Гаэтано Кастровилли, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, новое соглашение игрока рассчитано до 2026 года, с зарплатой €2 млн в год. Старый контракт футболиста истекал в 2024 году.

Кастровилли перешёл в стан «фиалок» 2017 году из «Бари» за €1,7 млн.

25-летний итальянец является одним из главных открытий текущего сезона Серии А. В 24 матчах за клуб он забил один мяч и отдал две голевые передачи. Цена игрока на Transfermarkt составляет €15 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Гаэтано Кастровилли
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