«Интер» и «Милан» поспорят за талантливого уругвайца

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в Италии. 22-летний уругваец всерьёз интересует сразу 2 гранда из Серии А: «Интер» и «Милан». Об информации сообщило издание A Bola.

Если верить источнику, португальский клуб желает получить за трансфер не менее 60 млн евро. Лондонскому «Арсеналу», по слухам, назвали цифру в 80 млн.

Нуньес — один из наиболее желанных игроков летнего трансферного рынка наряду с Мбаппе и Холанном. Парень заинтересовал «МЮ», «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Арсенал» и «Челси».

За 22 матча в португальской Суперлиге Нуньес забил 20 голов и сделал 2 передачи.