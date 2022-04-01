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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «Милан» поспорят за талантливого уругвайца

01 Апреля 2022 • 03:17 Комментировать

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в Италии. 22-летний уругваец всерьёз интересует сразу 2 гранда из Серии А: «Интер» и «Милан». Об информации сообщило издание A Bola.

Если верить источнику, португальский клуб желает получить за трансфер не менее 60 млн евро. Лондонскому «Арсеналу», по слухам, назвали цифру в 80 млн.

Нуньес — один из наиболее желанных игроков летнего трансферного рынка наряду с Мбаппе и Холанном. Парень заинтересовал «МЮ», «Тоттенхэм», «Вест Хэм», «Арсенал» и «Челси».

За 22 матча в португальской Суперлиге Нуньес забил 20 голов и сделал 2 передачи.


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Евро-Футбол.Ру,
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