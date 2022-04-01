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Чемпионат Италии. Серия А

Конте - лучший итальянский тренер сезона 2020-2021

01 Апреля 2022 • 02:37 Комментировать

Антонио Конте, ныне тренирующий лондонский «Тоттенхэм», выбран лучшим тренером Италии в сезоне 2020-2021. Тогда он тренировал миланский «Интер», который стал чемпионом Италии, опередив на двенадцать очков земляков из «Милана». Соответственно, второе место в этой табели занял наставник «Милана» Стефано Пиоли.

Третье место по итогам голосования, которое проводилось среди самих тренеров клубов итальянского чемпионата, досталось Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты». Для Конте это была четвертая победа в подобной номинации, уточняет ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Джан Пьеро Гасперини Стефано Пиоли
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