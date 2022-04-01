Конте - лучший итальянский тренер сезона 2020-2021

Антонио Конте, ныне тренирующий лондонский «Тоттенхэм», выбран лучшим тренером Италии в сезоне 2020-2021. Тогда он тренировал миланский «Интер», который стал чемпионом Италии, опередив на двенадцать очков земляков из «Милана». Соответственно, второе место в этой табели занял наставник «Милана» Стефано Пиоли.

Третье место по итогам голосования, которое проводилось среди самих тренеров клубов итальянского чемпионата, досталось Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты». Для Конте это была четвертая победа в подобной номинации, уточняет ITASportPress.