Легенда «Кьево» Пеллиссье решил вернуться на поле в сорок три года

Серджо Пеллиссье - настоящая легенда клуба «Кьево», он провел 517 матчей за команду, забив 139 мячей. И сейчас, в сорок три года, он решил вернуться на поле - правда, не в составе «Кьево», а за «Кливенсе», выступающий в Серии С. Свой первый матч после возвращения Пеллиссье проведет 13 апреля, спустя день после своего очередного дня рождения.

Пеллиссье не играл в футбол на высшем уровне три года - свой последний матч в составе «Кьево» он провел 25 мая 2019 года против «Фрозиноне». В 2009-м году Пеллиссье даже провел матч в составе сборной Италии, но больше приглашения в сборную не получал.