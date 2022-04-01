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Чемпионат Италии. Серия А

Легенда «Кьево» Пеллиссье решил вернуться на поле в сорок три года

01 Апреля 2022 • 02:18 Комментировать

Серджо Пеллиссье - настоящая легенда клуба «Кьево», он провел 517 матчей за команду, забив 139 мячей. И сейчас, в сорок три года, он решил вернуться на поле - правда, не в составе «Кьево», а за «Кливенсе», выступающий в Серии С. Свой первый матч после возвращения Пеллиссье проведет 13 апреля, спустя день после своего очередного дня рождения.

Пеллиссье не играл в футбол на высшем уровне три года - свой последний матч в составе «Кьево» он провел 25 мая 2019 года против «Фрозиноне». В 2009-м году Пеллиссье даже провел матч в составе сборной Италии, но больше приглашения в сборную не получал.

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Евро-Футбол.Ру,
Кьево Серджо Пеллиссье Кливенсе
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