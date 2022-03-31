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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Дважды отказал «Реалу» и горжусь, что шестой год тренирую «Ювентус»

31 Марта 2022 • 14:12 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал журналистам о том, как отказывал «Реалу».

«Я уже подписал соглашение с «Реалом». Затем утром я позвонил Флорентино Пересу и сказал ему, что не поеду, потому что выбрал «Ювентус». Он поблагодарил меня. С тех пор как «Ювентус» позвонил мне в мае, у меня не было никаких сомнений», - сказал Аллегри в интервью GQ.

Он добавил, что отказался от предложения королевского клуба в торой раз.

«На профессиональном уровне стать боссом «Реала» это, конечно, было бы кульминацией пути: «Милан», «Ювентус», «Реал»… Но в жизни не всегда может быть все гладко, и я очень счастлив и горжусь тем, что четыре года тренировал «Милан», а теперь шестой год в таком клубе, как «Ювентус», - сказал Аллегри.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Массимилиано Аллегри
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