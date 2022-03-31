«Милан» связался с агентом Бэйла

Представитель «Милана» Паоло Мальдини связался с агентом нападающего «Реала» Гаретом Бэйлом, чтобы понять ситуацию с его будущим. По словам журналиста Руди Галетти, в последние дни Мальдини отправил запрос окружению Бэйла, чтобы понять запросы валлийца с точки зрения заработной платы и его намерений на следующий сезон.

Контракт 32-летнего футболиста с «Реалом» истекает в конце сезона, и после публичных разногласий между сторонами его продление практически невозможно.

Ранее сообщалось, что Бэйл готов подписать краткосрочное соглашение с одним из клубов, если сборная Уэльса пробьется на чемпионат мира. Таким клубом назывался «Кардифф».