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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» связался с агентом Бэйла

31 Марта 2022 • 12:52 Комментировать

Представитель «Милана» Паоло Мальдини связался с агентом нападающего «Реала» Гаретом Бэйлом, чтобы понять ситуацию с его будущим. По словам журналиста Руди Галетти, в последние дни Мальдини отправил запрос окружению Бэйла, чтобы понять запросы валлийца с точки зрения заработной платы и его намерений на следующий сезон.

Контракт 32-летнего футболиста с «Реалом» истекает в конце сезона, и после публичных разногласий между сторонами его продление практически невозможно.

Ранее сообщалось, что Бэйл готов подписать краткосрочное соглашение с одним из клубов, если сборная Уэльса пробьется на чемпионат мира. Таким клубом назывался «Кардифф».

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