Пьянич: «Не мог работать с Куманом и скучаю по Италии»

Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич рассказал журналистам о любви к Италии и о разочаровании в работе с бывшим тренером «Барселоны» Рональдом Куманом.

«Стамбул такой хороший, за исключением пробок, но я не упускаю из виду Италию, это мой второй дом», — сказал он в интервью La Gazzetta dello Sport.

Футболист добавил, что хотел бы вернуться с Серию А.

«Я скучаю и, честно говоря, я был бы счастлив вернуться. Вылет Италии из чемпионата мира поразил меня, потому что в душе я итальянец», - сказал Пьянич.

Также он рассказал о работе с Куманом.

«Я не мог продолжать работать с ним. Он был неуважителен. Лапорта принял отличное решение, наняв Хави. Теперь группа сильная и сплоченная, и все знают, что делать», - сказал полузащитник.