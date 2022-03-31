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Чемпионат Италии. Серия А

Пьянич: «Не мог работать с Куманом и скучаю по Италии»

31 Марта 2022 • 11:29 Комментировать

Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич рассказал журналистам о любви к Италии и о разочаровании в работе с бывшим тренером «Барселоны» Рональдом Куманом.

«Стамбул такой хороший, за исключением пробок, но я не упускаю из виду Италию, это мой второй дом», — сказал он в интервью La Gazzetta dello Sport.

Футболист добавил, что хотел бы вернуться с Серию А.

«Я скучаю и, честно говоря, я был бы счастлив вернуться. Вылет Италии из чемпионата мира поразил меня, потому что в душе я итальянец», - сказал Пьянич.

Также он рассказал о работе с Куманом.

«Я не мог продолжать работать с ним. Он был неуважителен. Лапорта принял отличное решение, наняв Хави. Теперь группа сильная и сплоченная, и все знают, что делать», - сказал полузащитник.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бешикташ Барселона Рональд Куман Миралем Пьянич
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