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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» и «Лацио» интересуются Буриго

31 Марта 2022 • 10:09 Комментировать

«Рома» и «Лацио» интересуются полузащитником «Ренна» Бенжаменом Буриго, сообщает Le10Sport. Издание сообщает, что «Лацио» лидирует в подписании 28-летнего француза, в то время как «Рома» готовится конкурировать со своими соперниками за игрока. Кроме этого, сообщается, что полузащитником интересуется французская «Ницца».

В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 29 матчей, забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро. Его контракт с «Ренном» истекает в 2023 году.

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Рома Лацио Ренн
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