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Чемпионат Италии. Серия А

Де Шильо останется в Турине

31 Марта 2022 • 09:33 Комментировать

В ближайшие часы состоится новая встреча между «Ювентусом» и агентами защитника «зебр» Маттиа де Шильо, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, новый контракт защитника будет рассчитан до 2025 года, с зарплатой €2 млн. Главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри ценит универсализм де Шильо, позволяющий ему закрыть оба фланга обороны. Действующий контракт Маттиа истекает предстоящим летом.

В текущем сезоне 29-летний итальянец провёл за «Ювентус» 24 матча, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маттиа де Шильо
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