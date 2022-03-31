Де Шильо останется в Турине

В ближайшие часы состоится новая встреча между «Ювентусом» и агентами защитника «зебр» Маттиа де Шильо, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, новый контракт защитника будет рассчитан до 2025 года, с зарплатой €2 млн. Главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри ценит универсализм де Шильо, позволяющий ему закрыть оба фланга обороны. Действующий контракт Маттиа истекает предстоящим летом.

В текущем сезоне 29-летний итальянец провёл за «Ювентус» 24 матча, забил один мяч и отдал три голевые передачи.