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Чемпионат Италии. Серия А

Форвард «Ромы» признан лучшим игроком Серии А в марте

31 Марта 2022 • 08:58 Комментировать

Английский нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам был признан лучшим футболистом итальянского чемпионата по итогам марта месяца.

24-летний английский форвард был назван лучшим игроком марта по версии итальянской ассоциации футболистов. Стоит отметить, что в трёх мартовских матчах Абрахам в составе римской команды отметился тремя забитыми мячами. На данный момент «волки» под руководством Жозе Моуринью занимают пятую строчку в таблице.

Всего в этом сезоне Тэмми Абрахам провёл в итальянской лиге 29 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя ассистами.

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Рома Серия А Тэмми Абрахам
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