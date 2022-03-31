Форвард «Ромы» признан лучшим игроком Серии А в марте

Английский нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам был признан лучшим футболистом итальянского чемпионата по итогам марта месяца.

24-летний английский форвард был назван лучшим игроком марта по версии итальянской ассоциации футболистов. Стоит отметить, что в трёх мартовских матчах Абрахам в составе римской команды отметился тремя забитыми мячами. На данный момент «волки» под руководством Жозе Моуринью занимают пятую строчку в таблице.

Всего в этом сезоне Тэмми Абрахам провёл в итальянской лиге 29 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя ассистами.