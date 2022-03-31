«Фиорентина» рассчитывает сбить цену на Пёнтека

Боссы «Фиорентины» рассчитывают на то, что им удастся сбить цену на польского нападающего Кшиштофа Пёнтека.

По информации инсайдера Николо Скиры, по условиям арендного договора «фиалки» должны заплатить «Герте» за 26-летнего польского футболиста около 15 миллионов евро, но руководители итальянской команды хотят попробовать сбить цену на форварда. Стоит отметить, что «Фиорентина» планирует подписать Пёнтека на полноценный контракт.

В этом сезоне Кшиштоф Пёнтек провёл в итальянском чемпионате восемь матчей и отметился тремя забитыми мячами.