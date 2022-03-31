Экс-игрок «Спартака» Гаврилов: Кокорину просто нравится жить в Италии

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался по поводу российского форвард «Фиорентины» Александра Кокорина.

Гаврилов сказал «Спорт-Экспрессу», что, возможно, Кокорину просто нравится жить в Италии. Экс-игрок отметил, что форвард должен сам решать с руководством «Фиорентины», что же ему делать дальше, ведь команде нужен человек, который будет приносить пользу. Гаврилов добавил, что Кокорин, скорее всего, потерял не только игровой тонус, но и вообще интерес к футболу.

Напомним, что Александр Кокорин провёл в этом сезоне в итальянской лиге лишь пять матчей.