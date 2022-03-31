«Барселона» не будет бороться за Дибалу

«Барселона» не будет бороться за нападающего «Ювентуса» Паоло Дибалу, сообщает Calciomercato.

Сообщается, что главный тренер каталонского клуба Хави не видит игрока в схеме 4-3-3. Вместо этого, «Барселона» сосредоточится на поиске нового вингера.

Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает в этом году и к аргентинскому нападающему уже проявили интерес ряд клубов, таких как «Интер» и мадридский «Атлетико».

В этом сезоне футболист провел в Серии А 21 матч, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.