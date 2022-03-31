Президент «Милана» назвал крайний срок для строительства новой арены

Президент «Милана» Паоло Скарони высказался относительно крайних сроков возведения новой арены для своего клуба и «Интера».

Функционер постоянно держит связь с местными властями и представителями «змей». Клубы готовы рассмотреть строительство как в самом городе, так и за его пределами.

«Сделаем всем необходимое, чтобы этот город получил новый многофункциональный и современный стадион. Эти 2 клуба заслуживают самой лучшей арены, над чем мы работаем много лет. Мы не останавливаем работу в данном направлении. Если что-то не получится, будут другие варианты. Уверен, что к сезону 2027/2028 проект будет завершен. Мы увеличим доходы и будем инвестировать большие денег в развитие молодежи» — сказал Скарони изданию Football Italia.