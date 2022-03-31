Полузащитник «Ромы» получил предложение от «Марселя»

Полузащитник «Ромы» Жордан Верету продолжает работать над своим будущим. 29-летний француз планирует покинуть Рим будущим летом. Тактические идеи Моуринью не устраивают игрока, поэтому Верету выбирает варианты для продолжения карьеры.

В Италии французом интересуются «Милан», «Интер» и «Наполи». Никто не готов сегодня заплатить за переход даже 15 млн евро, что является проблемой в переговорном процессе.

Издание Calciomercato опубликовало информацию об интересе «Марселя», который готов оформить сделку сразу по завершении сезона.

Недавно Верету отказался от нового контракта с «Ромой» на 4 млн евро в год.

Ранее СМИ писали не только об интересе «Марселя», но и «Монако». Клубы готовы составить конкуренцию друг другу.