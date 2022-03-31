«Милан» не может позволить себе трансфер Марко Асенсио

Руководители «Милана» продолжают выстраивать планы на летний трансферный рынок. Марко Асенсио — одна из ключевых целей клуба. Менеджмент уверен, что вокруг испанца можно выстраивать перспективный проект.

Издание Tuttosport сообщает, что трансфер Асенсио в «Милан» маловероятен. Основная проблема — финансовые требования полузащитника.

26-летний Асенсио принял решение покинуть Мадрид. Он хочет играть больше. Учитывая трансфер Мбаппе и возможный переход Холанна, хавбек напрочь потеряет место в составе.

Агент Марко просит зарплату в размере 5.5 млн евро в год. При этом «Реал» может попросить за трансфер около 30 – 40 млн. Такие требования «россонери» выполнить не готовы.