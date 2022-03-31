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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» не может позволить себе трансфер Марко Асенсио

31 Марта 2022 • 03:17 Комментировать

Руководители «Милана» продолжают выстраивать планы на летний трансферный рынок. Марко Асенсио — одна из ключевых целей клуба. Менеджмент уверен, что вокруг испанца можно выстраивать перспективный проект.

Издание Tuttosport сообщает, что трансфер Асенсио в «Милан» маловероятен. Основная проблема — финансовые требования полузащитника.

26-летний Асенсио принял решение покинуть Мадрид. Он хочет играть больше. Учитывая трансфер Мбаппе и возможный переход Холанна, хавбек напрочь потеряет место в составе.

Агент Марко просит зарплату в размере 5.5 млн евро в год. При этом «Реал» может попросить за трансфер около 30 – 40 млн. Такие требования «россонери» выполнить не готовы.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Марко Асенсио
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