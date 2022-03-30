Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Наполи»: «Кварацхелия не входит в наши планы»

30 Марта 2022 • 15:54 Комментировать

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли прокомментировал информацию о том, что итальянская команда планирует подписать контракт с Хвичей Кварацхелией, который приостановил контракт с казанским «Рубином» и перешёл в «Динамо» Батуми.

«Кварацхелия не входит в наши планы», сообщает Sport24 со ссылкой на Кристиано Джинтоли.

В марте Хвича Кварацхелия приостановил контракт с казанским «Рубином» и перешёл в батумский «Динамо». В сезоне 2021/22 полузащитник сыграл 19 матчей за «Рубин», забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Серия А Наполи РПЛ Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
17:31 · Италия. Серия А
Пинамонти рассказал о влиянии Лукаку на его игру
17:12 · Италия. Серия А
Спинаццола приступает к тренировкам с общей группой 1
16:31 · Италия. Серия А
Агент Абрахама в ближайшие 4 года получит 800 тысяч евро от «Ромы»
15:54 · Италия. Серия А
Президент «Наполи»: «Кварацхелия не входит в наши планы»
15:53 · Италия. Серия А
Перишич и «Интер» пока не могут договориться о новом контракте
15:44 · Англия. Премьер-лига
Агент Дибалы скоро встретится с представителями «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Манчестер Сити»
15:38 · Италия. Серия А
«Интер» потребует за Де Врея 20 миллионов евро
15:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» не готов бороться за Чуамени
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» выбывает из гонки за подписание Погба
14:33 · Италия. Серия А
«Интер» и «Милан» надеются построить новый стадион к 2027 году
14:16 · Италия. Серия А
«Ювентус» интересуется защитником «Удинезе»
13:52 · Россия. Премьер-лига
«Наполи» всё ещё рассчитывает подписать Кварацхелию
13:47 · Италия. Серия А
«Фиорентина» летом попробует продать Кокорина
13:18 · Италия. Серия А
Фанаты «Фиорентины» выступили против новой эмблемы клуба
12:28 · Италия. Серия А
Жиру: Приближаюсь к рекорду Анри, но это не самоцель
Все новости
Рекомендуем