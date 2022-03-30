Президент «Наполи»: «Кварацхелия не входит в наши планы»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли прокомментировал информацию о том, что итальянская команда планирует подписать контракт с Хвичей Кварацхелией, который приостановил контракт с казанским «Рубином» и перешёл в «Динамо» Батуми.

«Кварацхелия не входит в наши планы», сообщает Sport24 со ссылкой на Кристиано Джинтоли.

В марте Хвича Кварацхелия приостановил контракт с казанским «Рубином» и перешёл в батумский «Динамо». В сезоне 2021/22 полузащитник сыграл 19 матчей за «Рубин», забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.