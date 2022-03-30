«Интер» потребует за Де Врея 20 миллионов евро

«Интер» потребует за защитника Стефана Де Врея 20 миллионов евро, сообщает Tutto Mercato Web.

Де Врей подписал контракт с миланским «Интером» в 2018 году, перейдя из «Лацио» на правах свободного агента. С тех пор 30-летний игрок зарекомендовал себя как один из лучших центральных защитников Серии А.

Ранее сообщалось, что игроком интересовались «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Теперь миланский клуб озвучил цену.

Контракт футболиста заканчивается летом 2023 года и «Интер» имеет возможность заработать на его продаже этим летом, так как через год футболист может покинуть клуб бесплатно.