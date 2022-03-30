Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» потребует за Де Врея 20 миллионов евро

30 Марта 2022 • 15:38 Комментировать

«Интер» потребует за защитника Стефана Де Врея 20 миллионов евро, сообщает Tutto Mercato Web.

Де Врей подписал контракт с миланским «Интером» в 2018 году, перейдя из «Лацио» на правах свободного агента. С тех пор 30-летний игрок зарекомендовал себя как один из лучших центральных защитников Серии А.

Ранее сообщалось, что игроком интересовались «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Теперь миланский клуб озвучил цену.

Контракт футболиста заканчивается летом 2023 года и «Интер» имеет возможность заработать на его продаже этим летом, так как через год футболист может покинуть клуб бесплатно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
15:53 · Италия. Серия А
Перишич и «Интер» пока не могут договориться о новом контракте
15:44 · Англия. Премьер-лига
Агент Дибалы скоро встретится с представителями «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Манчестер Сити»
15:38 · Италия. Серия А
«Интер» потребует за Де Врея 20 миллионов евро
15:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» не готов бороться за Чуамени
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» выбывает из гонки за подписание Погба
14:33 · Италия. Серия А
«Интер» и «Милан» надеются построить новый стадион к 2027 году
14:16 · Италия. Серия А
«Ювентус» интересуется защитником «Удинезе»
13:52 · Россия. Премьер-лига
«Наполи» всё ещё рассчитывает подписать Кварацхелию
13:47 · Италия. Серия А
«Фиорентина» летом попробует продать Кокорина
13:18 · Италия. Серия А
Фанаты «Фиорентины» выступили против новой эмблемы клуба
12:28 · Италия. Серия А
Жиру: Приближаюсь к рекорду Анри, но это не самоцель
12:20 · Италия. Серия А
Вентура: Манчини прав, что остался в сборной
12:14 · Италия. Серия А
Мората: У Италии отличное поколение, не могу представить чемпионат мира без них
11:55 · Италия. Серия А
Кепа может переехать в Италию
10:22 · Италия. Серия А
Куадрадо и Де Шильо подпишут новые контракты с «Ювентусом»
Все новости
Рекомендуем