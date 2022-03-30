Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не готов бороться за Чуамени

30 Марта 2022 • 15:28 Комментировать

«Ювентус» не готов бороться за полузащитника «Монако» Орельена Чуамени, сообщает Tuttomercatoweb.

Туринский клуб может предложить лишь 40 миллионов евро за полузащитника «Монако». Ранее сообщалось, что клуб Лиги 1 не собирается отпускать футболиста менее чем за 50 миллионов. Также была информация, что игроком интересуются «Челси» и «Реал».

Впрочем сообщается, что если «Монако» снизит цену на футболиста, «Ювентус» будет готов вернуться к продолжению переговоров.

В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 27 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Ювентус Орельен Чуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
15:53 · Италия. Серия А
Перишич и «Интер» пока не могут договориться о новом контракте
15:44 · Англия. Премьер-лига
Агент Дибалы скоро встретится с представителями «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Манчестер Сити»
15:38 · Италия. Серия А
«Интер» потребует за Де Врея 20 миллионов евро
15:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» не готов бороться за Чуамени
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» выбывает из гонки за подписание Погба
14:33 · Италия. Серия А
«Интер» и «Милан» надеются построить новый стадион к 2027 году
14:16 · Италия. Серия А
«Ювентус» интересуется защитником «Удинезе»
13:52 · Россия. Премьер-лига
«Наполи» всё ещё рассчитывает подписать Кварацхелию
13:47 · Италия. Серия А
«Фиорентина» летом попробует продать Кокорина
13:18 · Италия. Серия А
Фанаты «Фиорентины» выступили против новой эмблемы клуба
12:28 · Италия. Серия А
Жиру: Приближаюсь к рекорду Анри, но это не самоцель
12:20 · Италия. Серия А
Вентура: Манчини прав, что остался в сборной
12:14 · Италия. Серия А
Мората: У Италии отличное поколение, не могу представить чемпионат мира без них
11:55 · Италия. Серия А
Кепа может переехать в Италию
10:22 · Италия. Серия А
Куадрадо и Де Шильо подпишут новые контракты с «Ювентусом»
Все новости
Рекомендуем