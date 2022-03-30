«Ювентус» не готов бороться за Чуамени

«Ювентус» не готов бороться за полузащитника «Монако» Орельена Чуамени, сообщает Tuttomercatoweb.

Туринский клуб может предложить лишь 40 миллионов евро за полузащитника «Монако». Ранее сообщалось, что клуб Лиги 1 не собирается отпускать футболиста менее чем за 50 миллионов. Также была информация, что игроком интересуются «Челси» и «Реал».

Впрочем сообщается, что если «Монако» снизит цену на футболиста, «Ювентус» будет готов вернуться к продолжению переговоров.

В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 27 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.