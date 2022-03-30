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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» интересуется защитником «Удинезе»

30 Марта 2022 • 14:16 Комментировать

«Ювентус» интересуется защитником «Удинезе» Науэлем Молиной, сообщает Tutto Sport.

Молина проводит второй сезон в итальянском чемпионате, перейдя в «Удинезе» из «Росарио Сентраль». Правый защитник хорошо развивается и в 23 года уже является игроком сборной Аргентины, говорится в сообщении.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 26 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро. Его контракт с «Удинезе» истекает в 2026 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Удинезе
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