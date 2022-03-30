«Фиорентина» летом попробует продать Кокорина

Руководители «Фиорентины» планируют в летнее межсезонье пристроить куда-нибудь российского нападающего Александра Кокорина.

По информации La Repubblica, этим летом команда из Флоренции попытается всё же найти новую команду для 31-летнего российского футболиста, которого «фиалки» так и не сумели пристроить в зимнее трансферное окно. Стоит отметить, что разрывать контракт с Кокориным боссы «Фиорентины» не планируют, так как это будет невыгодно для клуба.

Напомним, что в этом сезоне Александр Кокорин провёл в итальянской лиге лишь пять поединков, но голами или ассистами не отметился.