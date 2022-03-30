Фанаты «Фиорентины» выступили против новой эмблемы клуба

Болельщики «Фиорентины» выступили против новой минималистичной клубной эмблемы, которую планируют использовать уже со следующего сезона.

Активные фанаты клуба из Флоренции вывесили баннер о том, что не нужно путать итальянский футбол с американским соккером, ведь здесь очень важны символы, которые имеют большое значение для болельщиков. Подобные баннеры против нового логотипа появились сегодня по всей Флоренции.

Напомним, что на данный момент «Фиорентина» занимает восьмую строчку в итальянском чемпионате.