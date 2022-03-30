Вентура: Манчини прав, что остался в сборной

Бывший тренер сборной Италии Джампьеро Вентура сообщил журналистам, что разделяет выбор Роберто Манчини продолжать работать с командой.

«Манчини прав, что продолжает. Есть все условия для продолжения того, что было прервано в Палермо», - сказал Вентура.

Он также отметил, что наблюдал предпосылки к последним неудачам еще задолго до матча с Северной Македонией.

«В последние несколько месяцев были некоторые сигналы. Мы с трудом забивали голы. Команда была храброй во время Евро, но против Северной Македонии чувствовалась усталость и тревога», - отметил Вентура.