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Чемпионат Италии. Серия А

Вентура: Манчини прав, что остался в сборной

30 Марта 2022 • 12:20 Комментировать

Бывший тренер сборной Италии Джампьеро Вентура сообщил журналистам, что разделяет выбор Роберто Манчини продолжать работать с командой.

«Манчини прав, что продолжает. Есть все условия для продолжения того, что было прервано в Палермо», - сказал Вентура.

Он также отметил, что наблюдал предпосылки к последним неудачам еще задолго до матча с Северной Македонией.

«В последние несколько месяцев были некоторые сигналы. Мы с трудом забивали голы. Команда была храброй во время Евро, но против Северной Македонии чувствовалась усталость и тревога», - отметил Вентура.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Роберто Манчини Джампьеро Вентура
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