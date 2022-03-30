Мората: У Италии отличное поколение, не могу представить чемпионат мира без них

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората рассказал журналистам, как он относится к тому, что сборная Италии пропустит чемпионат мира в Катаре.

«Я хотел, чтобы они были на чемпионате мира. У меня много итальянских друзей и товарищей по команде, и я всегда желаю им всего наилучшего», — сказал Мората на пресс-конференции во время пребывания в сборной Испании.

Он также добавил, что, по его мнению, итальянская сборная сейчас располагает отличным поколением талантливых игроков, которые еще скажут свое слово в будущем.