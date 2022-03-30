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Чемпионат Италии. Серия А

Кепа может переехать в Италию

30 Марта 2022 • 11:55 Комментировать

«Лацио» может купить вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу, сообщает Daily Express.

По информации источника, в трансфере заинтересован лично главный тренер «орлов» Маурицио Сарри, ранее возглавлявший «аристократов». В римском клубе считают, что сложившаяся в «Челси» обстановка поможет приобрести игрока, чей контракт истекает в 2025 году.

Кепа перешёл в лондонский клуб летом 2018 года из «Атлетика» за €80 млн.

В текущем сезоне 27-летний испанец провёл за клуб 15 матчей во всех турнирах, пропустил в них 10 мячей и восемь раз оставил свои ворота сухими. Цена игрока на Transfermarkt составляет €10 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Челси Маурицио Сарри Кепа Аррисабалага
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