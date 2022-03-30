«Лацио» ищет нового голкипера

Менеджмент «Лацио» продолжает поиски нового голкипера на следующий сезон. Основная проблема — уход Томаса Стракоши. Футболист, скорее всего, переедет в АПЛ будущим летом.

Несколько итальянских изданий сообщают о контакте Маурицио Сарри с Буффоном относительно голкипера Карнесекки. Парень выступает в Серии Б, но летом вернется в «Аталанту» из аренды. Итальянский наставник попросил Буффона высказать свое мнение о работе голкипера.

Вариантов для усиления несколько, поэтому Карнесекки — не единственная кандидатура.