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Чемпионат Италии. Серия А

Летом «Торино» покинет еще один защитник

30 Марта 2022 • 09:37 Комментировать

Защитник «Торино» Оле Айна может покинуть команду будущим летом. Издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что главный тренер клуба Иван Юрич перестал доверять футболисту.Первая половина сезона успешно завершилась для парня, но во второй он полностью перестал радовать хорватского тренера.

У защитника осталось 2 месяца, дабы подтвердить свою необходимость для тренерского штаба.

СМИ сообщают, что «Лидс» может воспользоваться услугами Айны в следующем сезоне, но многое зависит от успехов клуба в текущем розыгрыше.


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Евро-Футбол.Ру,
Торино Оле Айна
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