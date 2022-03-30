Агент Дибалы встретился с представителями «Интера» и «Атлетико»

Сага с продолжением карьеры атакующего полузащитника Пауло Дибалы продолжается. Аргентинец совершенно точно покинет Турин по окончании сезона, чем собираются воспользоваться ряд клубов.

Среди претендентов на футболиста отмечают «Интер», «Атлетико, «Челси» и «ПСЖ».

Инсайдер Николо Скира сообщает, что агент уже провел встречи с менеджментом «Интера» и «Атлетико».

Сам Дибала рассматривает вариант продолжения карьеры в «Атлетико» в качестве приоритетного. В Мадриде работает его соотечественник — Диего Симеоне. К тому же «матрасники» обладают серьёзными финансовыми возможностями.