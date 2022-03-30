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Чемпионат Италии. Серия А

Верету покинет «Рому» из-за тактических идей Моуринью

30 Марта 2022 • 09:12 Комментировать

Полузащитник «Ромы» Жордан Верету рассматривает варианты для продолжения карьеры. Не так давно поступала информация об интересе «Интера» и «Милана». Также СМИ писали о контакте «Наполи» с римлянами, которые запрашивали информацию о статусе француза.

Издание Footmercato сообщает, что Верету хочет покинуть команду. После успешного сезона под руководством Фонсеки, где хавбек забил 10 голов и сделал 2 передачи, результативность француза ухудшилась.

Основная проблема — тактические идеи Моуринью. Португалец задвинул Верету в глубину поля, чего не хотел сам француз.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жордан Верету
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