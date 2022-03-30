Верету покинет «Рому» из-за тактических идей Моуринью

Полузащитник «Ромы» Жордан Верету рассматривает варианты для продолжения карьеры. Не так давно поступала информация об интересе «Интера» и «Милана». Также СМИ писали о контакте «Наполи» с римлянами, которые запрашивали информацию о статусе француза.

Издание Footmercato сообщает, что Верету хочет покинуть команду. После успешного сезона под руководством Фонсеки, где хавбек забил 10 голов и сделал 2 передачи, результативность француза ухудшилась.

Основная проблема — тактические идеи Моуринью. Португалец задвинул Верету в глубину поля, чего не хотел сам француз.