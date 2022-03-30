Манчини: Дзаньоло нужно научиться играть с другими

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал игру полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло в товарищеском матче против Турции, который итальянцы выиграли со счетом 3:2.

«Николо — очень качественный игрок, ему просто нужно научиться играть с другими», — сказал Манчини.

Манчини объяснил причину, по которой он заменил футболиста.

«Он приложил усилия, я не могу жаловаться, но он был предупрежден, поэтому я предпочел снять его», - сказал Манчини.

Главные вопросы пресс-конференции касались сенсационного непопадания итальянце в финальную част чемпионата мира.

«Мы будем сожалеть об этом до декабря. По крайней мере, сегодня вечером мы провели хорошую игру», - сказал главный тренер сборной Италии.