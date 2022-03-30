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Чемпионат Италии. Серия А

Эден Азар и Йович вызвали интерес «Милана»

30 Марта 2022 • 08:01 Комментировать

Футболисты «Реала» Эден Азар и Лука Йович вызвали интерес «Милана», сообщает AS.

В миланском клубе Йовича рассматривают, как потенциальную замену возрастным нападающим Оливье Жиру и Златану Ибрагимовичу. Азар, по идее руководителей «Милана», может составить конкуренцию Рафаэлю Леао.

По данным AS, Паоло Мальдини намерен подать запрос на Йовича и Азара на предстоящей встрече с «Реалом». В повестке дня упомянутой встречи также будет обсуждение будущего Брахима Диаса.

Эден Азар и Лука Йович присоединились к «Реалу» в летнее трансферное окно 2019 года, но по разным причинам не смогли закрепиться в стартовом составе мадридского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Эден Азар Милан Йович
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