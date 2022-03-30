Капелло считает равными шансы «Милана», «Интера», «Наполи» и «Ювентуса» на скудетто

Бывший наставник «Милана» и российской сборной Фабио Капелло поделился своим прогнозом на оставшуюся часть сезона в итальянском чемпионате. Капелло считает равными шансы всех четырех команд, которые далеко оторвались от конкурентов. Это «Милан», «Интер», «Наполи» и «Ювентус». между первым и четвертым местом разница в семь очков.

- Кого я выделю? Никого. Все четыре команды имеют равные шансы - по 25 процентов. Аллегри - интеллигентный тренер, который добивается максимально возможных результатов, - считает Капелло, слова которого цитирует Sky.

Действующим чемпионом Италии является миланский «Интер».