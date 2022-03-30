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Чемпионат Италии. Серия А

Брозович и Де Врей вернутся к тренировкам в четверг

30 Марта 2022 • 01:32 Комментировать

Футболисты «Интера» Стефан Де Врей и Марсело Брозович вернутся к тренировкам с основной командой в четверг, сообщает Sky Sport Italia.

Также сообщается, что нападающий клуба Лаутаро Мартинес также вернулся к занятиям после отрицательного результата теста на COVID-19.

В воскресенье, 3 марта, в очередном туре чемпионата Италии «Интер» встретится с «Ювентусом». Игра будет иметь важной значение в борьбе за скудетто. На данный момент в Серии А лидирует «Милан», 66 очков. На три очка отстает «Наполи» - 63 очка. У «Интера» и «Ювентуса» - 60 и 59 очков соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей Марсело Брозович
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