Кьеллини намекнул, что попрощался со сборной Италии

Защитник Джорджо Кьеллини намекнул в своих соцсетях, что товарищеский матч со сборной Турции стал для него последней игрой в футболке сборной Италии.

«Мы ожидали, что сегодня вечером сыграем другую игру, и мы не можем этого отрицать», — написал центральный защитник в своем аккаунте, имея в виду финальную часть чемпионата мира.

Он отметил, что всегда нужно иметь силы, чтобы преодолевать любые разочарования.

«Четверг был печальной страницей в истории нашей карьеры, внутри нас всегда будет пустота. Но в спорте, как и в жизни, надо иметь силы, чтобы встать на ноги. Всегда», - написал футболист.

Сборная Италии обыграла Турцию со счетом 3:2. 37-летний футболист провел свой 116-й матч за команду Италии. Когда его заменили, защитник «Ювентуса» снял капитанскую повязку, поцеловал ее и надел на руку Джанлуиджи Доннаруммы. Затем он тепло обнял тренера Роберто Манчини, покидая поле