Мората о победе над Исландией: Неважно, кто забивает голы – важна победа

Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал результат товарищеского матча с Исландией, в котором испанцы победили со счетом 5:0. Мората в этой игре отличился дублем.

«Очень рад видеть, что болельщики были с нами. Это было невероятно, и это очень мотивирует нас продолжать работать. У нас была очень хорошая неделя», - сказал Мората.

Также он рассказал о своем отношении к собственным голам.

«Неважно, кто забивает голы. Важна победа, и я очень рад голам каждого», - сказал форвард.

Мората добавил, что эта игра помогла ему обрести уверенность в возможности закрепиться в стартовом составе сборной.