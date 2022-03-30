Кристанте: В футболе не так много времени, чтобы жалеть себя

Полузащитник сборной Италии Брайан Кристанте прокомментировал результат товарищеской встречи со сборной Турции, которую итальянцы выиграли со счетом 3:2. «Было важно, чтобы мы показали сильную реакцию после неудачного старта. Мы должны были показать хорошее выступление и сразу же перевернуть страницу», - сказал футболист.

По поводу провала в стыковом матче со сборной Северной Македонии, который не позволил его команде поехать на чемпионат мира, Кристанте сказал следующее.

«Мы разочарованы, но мы знаем, что в футболе не так много времени, чтобы жалеть себя».