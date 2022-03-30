Распадори об игре с Турцией: Нужно было показать, что мы встаём на ноги

Игрок сборной Италии Джакомо Распадори пообщался с журналистами после товарищеского матча со сборной Турции, который итальянцы выиграли со счетом 3:2.

«Нам нужно было подать сигнал, что мы собираемся снова встать на ноги. У нас было несколько проблем в начале, но в итоге это была важная победа», - сказал Распадори.

По поводу неучастия Италии в будущем чемпионате мира 22-летний футболист сказал следующее.

«Я всегда считал, что нужно иметь мужество, чтобы совершать ошибки и продолжать идти вперед. В футболе большие успехи забываются быстро, а неудачи остаются с вами надолго», - сказал он.