«Интер» интересуется полузащитником «Ромы»

Менеджмент «Интера» готов подписать полузащитника «Ромы» — Жордана Верету. О данной информации сообщает издание Football Italia и ряд других итальянских СМИ.

Летом клуб покинут Артуро Видаль и Матиас Весино. Данное решение было согласовано руководством с тренерским штабом. Верету — оптимальная замена, которую хотел бы видеть в команде Симоне Индзаги. Наставник хочет создать связку «Брозович — Верету».

Римляне готовы отпустить 29-летнего француза за сумму 15 млн евро. Данная цифра не устраивает «Интер».

Также футболистом интересуются «Наполи» и ряд клубов из АПЛ.