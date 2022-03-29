Иско готовится к переезду в Италию

Полузащитник мадридского «Реала» Иско имеет все шансы для перехода в «Фиорентину» будущим летом. О данной информации сообщает издание Mundo Deportivo.

Сообщается, что футболист вместе с семьей во время паузы на матчи сборных отдохнул во Флоренции.

Журналисты предполагают, что между Иско и представителями «Фиорентины» состоялся диалог.

Контракт испанца с «Реалом» действует до лета 2022 года. Вскоре полузащитник покинет Мадрид в качестве свободного агента.

«Реал» не собирается подписывать новый контракт с Иско. Футболист больше не входит в долгосрочные планы клуба.