«Фиорентина» попытается вернуть Бернардески

Менеджмент «Фиорентины» продолжает искать варианты усиления будущим летом. Недавно поступила информация о том, что принято решение выкупить у «Арсенала» и подписать долгосрочный контракт с Лукасом Торейрой за 15 млн евро. Следующим новичком команды может стать Федерико Бернардески, о чем сообщает издание Corriere dello Sport.

28-летний вингер не смог договориться о новом контракте с «Ювентусом». Летом Федерико станет свободным агентом.

Возвращение в «Фиорентину» — один из оптимальных вариантов. Остается согласовать условия контракта.